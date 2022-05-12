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«اجتماعية الوطني» تناقش تنظيم دور العبادة
خلال اجتماع اللجنة
13 مايو 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة الذي يتكون من 35 مادة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الخميس 12 مايو 2022م في مقر الأمانة العامة بدبي، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.
وحضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وعدد من المستشارين القانونيين.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
دور العبادة
ناعمة المنصوري
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