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«تريندز» يوقع اتفاقية تعاون مع قناة إسرائيلية
محمد العلي وملول والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
13 مايو 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، وقناة «i24NEWS» الإخبارية الدولية الإسرائيلية اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز التعاون البحثي، تتيح للجانبين العمل معاً لإنتاج محتوى إعلامي وتبادل البيانات والخبراء كضيوف ومعلقين في أنشطة المركز وبرامج القناة.
وقّع الاتفاقية من جانب مركز «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، فيما وقّعها من جانب «i24NEWS» فرانك ملول، الرئيس التنفيذي للقناة، بحضور رؤساء قطاعات إدارات المركز ومديريها، وذلك في مقر المركز في أبوظبي.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين وتزويد القناة بدراسات بحثية، والمساهمة في مسعى مستمر لتوفير إجابات علمية وموضوعية للتوجهات العالمية بطريقة تعزز فهم جميع أبعادها. كما تنص الاتفاقية على تزويد مركز «تريندز» لقناة «i24NEWS» ببيانات محدثة عن نتائج أبحاثه، بما في ذلك القضايا الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مع التركيز على التغييرات التي تحدث في الشرق الأوسط ودول الخليج بعد اتفاقات إبراهيم للسلام.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن توقيع الاتفاقية مع قناة «i24NEWS» الإسرائيلية في المجالات البحثية والإعلامية سيسهم في تعزيز نشر المعرفة وقيم السلام والاستقرار، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق التوجه العام لـ«تريندز» المتعلق بتعزيز الشراكات مع العديد من المؤسسات الإعلامية والبحثية في المنطقة والعالم أيضاً.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
إسرائيل
محمد العلي
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