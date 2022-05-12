الإمارات تستعرض مسيرتها في الاستدامة خلال «إكسبو فلورياد»

هولندا (وام)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشاركة دولة الإمارات في إكسبو فلورياد 2022 في هولندا تمثل محطة مهمة تستعرض عبرها مسيرتها في تبني مفاهيم وممارسات الاستدامة والتكيف مع طبيعة صحراوية ذات مناخ قاس وموارد مائية قليلة والتحول إلى نموذج عالمي في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتطور والنمو وتحقيق الاستدامة.

وأشارت إلى أن اختيار تحدي الأمن الغذائي كأحد المواضيع الرئيسية التي سيستعرضها جناح دولة الإمارات يؤكد على مدى الأولوية الاستراتيجية التي يحظى بها تعزيز أمن الغذاء على المستويين المحلي والعالمي، خصوصًا في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات كبيرة تؤثر على الغذاء وسلاسل التوريد.

وأضافت معاليها: «استطاع أسلافنا وأباؤنا المؤسسون التعامل مع هذه البيئة الصحراوية الصعبة عبر تبني ممارسات الاستدامة في الاستفادة من موارد الطبيعة، ليضمنوا حياة جيدة لهم ومستقبل أفضل لنا، وبدورنا وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة نعمل على تعزيز أمننا الغذائي لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، عبر منظومة متكاملة من الإجراءات نراعي فيها جيداً طبيعتنا الجغرافية، ونركز على تعزيز ممارسات الاستدامة في إنتاج واستهلاك الغذاء، وتعزيز الاستثمار في نظم الزراعات الحديثة والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، وضمان استمرارية واستدامة سلاسل الإمداد».

من جانبه قال جمال جامع المشرخ سفير الدولة لدى المملكة الهولندية والمفوض العام لجناح الدولة: «إن قصة دولة الإمارات هي قصة طموح وعزيمة غرسها الآباء المؤسسون وتسير القيادة على ذات النهج، ويشرفنا استضافة جناحنا الأول في إكسبو فلورياد 2022، فجهود الاستدامة المستقبلية هي جوهر تطلعاتنا المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي.» وأضاف: «يقدم معرض«مدن المياه المالحة» ضمن جناح الدولة تصوراً حقيقياً عن كيفية تعايشنا مع بيئتنا من خلال إنشاء أنظمة الزراعة الملحية الدائرية، وذلك لتشجيع الابتكارات الجديدة التي تعالج قضايا الأمن الغذائي والمائي وجعل مدننا أكثر استدامة ومرونة.

ويستعرض جناح الدولة في «إكسبو فلورياد 2022» في هولندا الذي يقام تحت عنوان «مدن المياه المالحة: حيث تلتقي الأرض بالبحر» جهود الدولة في التغلب على التحديات الطبيعية، وكيف تغلب شعب الإمارات على تحديات العيش بين بيئة صحراوية وبحرية حتى أصبحت مدن الإمارات مدنًا مزدهرة ومستدامة.

وكان جمال المشرخ قد افتتح رسمياً الجناح الذي يستقبل الزوار حتى 9 أكتوبر 2022 .

وقالت مايا جارو، مديرة قسم الإستراتيجية في شركة تيلارت: «إن المبتكرين والأكاديميين في دولة الإمارات الذين يبحثون في الطبيعة عن إجابات للتحديات العالمية هم مصدر للإلهام لنا، ونحن في شركة تيلارت سعيدون بمساهمتنا مع أصدقائنا من دولة الإمارات في تصميم الجناح. ونأمل أن يشعر الزوار أنهم انتقلوا إلى بيئة دولة الإمارات أثناء زيارتهم لإكسبو فلورياد، حيث يعيشون فعلاً في بيئة فريدة ساحرة تلتقي فيها الصحراء بالبحر».

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قالت مايا جارو، مديرة قسم الإستراتيجية في شركة تيلارت: «إن المبتكرين والأكاديميين في دولة الإمارات الذين يبحثون في الطبيعة عن إجابات للتحديات العالمية هم مصدر للإلهام لنا، ونحن في شركة تيلارت سعيدون بمساهمتنا مع أصدقائنا من دولة الإمارات في تصميم الجناح. ونأمل أن يشعر الزوار أنهم انتقلوا إلى بيئة دولة الإمارات أثناء زيارتهم لإكسبو فلورياد، حيث يعيشون فعلاً في بيئة فريدة ساحرة تلتقي فيها الصحراء بالبحر».