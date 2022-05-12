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افتتاح تجريبي لـ «ساحة خليفة» في أبوظبي
افتتاح تجريبي لـ «ساحة خليفة» في أبوظبي
13 مايو 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

ينفذ مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة افتتاحاً تجريبياً لـ (ساحة خليفة)، اليوم وحتى 15 مايو الجاري.ويأتي إطلاق مبادرة (ساحة خليفة)، والتي تقدر مساحتها بـ 55 ألف متر مربع تقريباً من المساحات الخضراء والمماشي، ضمن إطار حرص مركز التواجد البلدي على تنويع مصادر الترفيه الهادفة إلى إسعاد المجتمع في المدينة، وتوفير بيئة حيوية تفاعلية تستهدف تعزيز قيم التواصل المجتمعي، واحتضان الفعاليات والبرامج المجتمعية والرياضية والترفيهية المختلفة، وذلك بما يجسد رسالة المركز في استحداث كل ما من شأنه الارتقاء بجودة الحياة في مدينة خليفة على كافة الصعد.وتمثل (ساحة خليفة) صيغة فعالة تساهم في إيجاد مرفق متكامل يوفر الإمكانات والمتطلبات المناسبة لإقامة الفعاليات والمبادرات والأنشطة، حيت ستكون الساحة وجهة مفضلة لسكان مدينة خليفة، ومحيطاً حيوياً يجمع سكان المدينة في المناسبات والفعاليات والبرامج. ويشمل الافتتاح الجريبي منطقة قرية فنون الأطفال والحرف اليدوية، الألعاب الكرنفالية بما فيها أكشاك الكرنفال، فقرات المهرج، وشخصيات ديزني، ونشاطات أخرى.
وتم تزيين الساحة بالأضواء، والشعاع، وإضاءة الليزر، والأشجار، وأضواء الكرنفال، وعناصر الديكور وغيرها.
ودعا المركز السكان إلى زيارة الساحة والتمتع بمكوناتها، وإبداء الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير المبادرة بما يتناسب مع رؤية مجتمع المدينة وتطلعات سكانها.

تجهيزات
أوضح مركز التواجد البلدي - مدينة خليفة أن الساحة تضم العديد من التجهيزات مثل ساحة مجهزة للفعاليات، و12 لعبة للأطفال، من ضمنها ألعاب مخصصة لأصحاب الهمم، وضمن هذا الإطار قام مركز التواجد البلدي بالتنسيق مع الفرق المختصة من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للتحديث على تصميم الساحة بما يتناسب مع المعايير المعتمدة لتكون منطقة صديقة لأصحاب الهمم وتحقق لهم السعادة. وتضم الساحة كذلك 8 أجهزة لياقة بدنية عالية الجودة في منطقة المعدات الرياضية، وملعبين بدل وتنس، ومناطق للجلوس ومناطق مخصصة لعربات الطعام، ومواقف للسيارات وللدراجات الهوائية، ومنطقة إقامة الفعاليات، والمسرح.

مركز التواجد البلدي
أبوظبي
مدينة خليفة
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