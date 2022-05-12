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وفد «ناسا» و«جامعة الإمارات» يبحثان التعاون
وفد ناسا خلال الزيارة (وام)
13 مايو 2022 01:57

العين (وام)

زار وفد من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا» المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة سُبل التعاون البحثي والتعليمي في مجالات الفضاء بين الطرفين. واستقبل الوفد الدكتور أحمد مراد النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، وعدد من الإداريين والمهندسين بالمركز، حيث ‎تعرّف الوفد خلال جولته على ‏تاريخ جامعة الإمارات ‏ورسالتها، وبنيتها التحتية التعليمية ‏والبحثية، ومعاهدها البحثية، ومجموعة ‏أنشطة البحث والتطوير الحالية، إضافة إلى أهم المشاريع التي يعمل على تطويرها المركز في مجالات اكتشاف الفضاء. 
وأكد الدكتور أحمد مراد أن جامعة الإمارات توصلت من خلال المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إلى مركز متقدم في مجال علوم الفضاء، وتطمح إلى تحقيق المزيد والارتقاء إلى الأفضل، وذلك من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات العلمية والتقنية حول أحدث التطورات في مجال بحوث علوم الفضاء. 
وأشار إلى أن المركز يساهم في تعزيز دور الجامعة بصفتها جهة أكاديمية بحثية تدعم الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء ليصبح أحد أهم مراكز الفضاء في المنطقة. وأوضح أن المركز يختص بمجالات الأبحاث والتطوير في المجالات ذات الأولوية الوطنية من خلال التميز في مجال علوم الفضاء، والريادة في مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات ذات الصلة، إضافة إلى المساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وإعداد جيل متميز من الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج الفضائية وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الفضاء.

ناسا
وكالة ناسا
الإمارات
جامعة الإمارات
الفضاء
المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء
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