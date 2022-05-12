مدير معهد بحثي فرنسي يزور «الإمارات للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

زار الدكتور جان باتيست جانجين فيلمر، مدير معهد البحوث الاستراتيجية بالمدرسة الحربية التابعة لوزارة القوات المسلحة الفرنسية في باريس، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حيث كان في استقباله الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، وعدد من مديري القطاعات والإدارات بالمركز. وتطرق الجانبان للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في المجالات كافة، والتي تتنامى بشكل مستمر، بالنظر إلى حرص كل من أبوظبي وباريس على المزيد من تطوير التعاون المشترك، في ظل ما يجمعهما من مصالح مشتركة، فضلاً عن التشابه القائم في أولويات السياسة الخارجية لكل منهما، وبخاصة فيما يتعلق بسعيهما لترسيخ قيم التعايش والتسامح ونبذ الصراعات.

وأكد النعيمي أن هذه العلاقات القوية توفر فرصاً مهمة لتعزيز التعاون المشترك بين مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية في كلتا الدولتين، مضيفاً أن هذه المراكز تقوم بدور مؤثر في مجال دعم عملية صنع القرار وخدمة المجتمع وإعداد البحوث الاستراتيجية.

وأشاد الدكتور فيلمر، الذي يعمل كذلك أستاذاً مساعداً في كلية باريس للشؤون الدولية، بدور مركز الإمارات وقال إنه يعدُّ أحد مراكز التفكير الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، مرحِّباً بتدشين تعاون مشترك بينه وبين معهد البحوث الاستراتيجية في العديد من المجالات.