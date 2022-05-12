«التصميم التشاركي».. في ورشة عمل

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة تتمثل في ورشة (التصميم التشاركي لتطوير الخدمات) في مختبر الابتكار التابع للمؤسسة، بهدف تعزيز التكامل والتعاون مع المعنيّين من خدمات المؤسسة، وفقاً لاستراتيجيتها في تبادل الأفكار الجديدة، وطرح الحلول التي من شأنها ترسيخ روح العمل والتفكير الجماعي وإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات المقدمة لهم لتقديم خدمات استباقية، تماشياً مع المسرعات الحكومية في الدولة ضمن بيئة تفاعلية تحقق لهم السعادة.

وجمعت الورشة 11 مُمثلاً للشركات والمنشآت التعدينية العاملة تحت مظلة المؤسسة، وركزت على دور المتعاملين وأهمية الاستماع إلى آرائهم في تحسين الخدمات، والتعرف إلى تجاربهم في الحصول على خدمات المؤسسة الذكية، وكيفية تطويرها بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتم تعريف المشاركين بخدمات المؤسسة بشكلٍ عام وتطبيقاتها الذكيّة، وتشجيعهم على استخدامها، كما تضمنت مخرجات الورشة نماذج للخدمات الجديدة سوف تمر بعدة مراحل خلال الفترة القادمة، وفي كل مرحلة سوف يتم إشراك المتعاملين في تطوير باقات الخدمات المقدمة وتزويدهم بتجربة استباقية، ذكية ومُرضية.

وأوضح المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الورشة تهدف لتوفير تجربة إيجابية من خلال الاستجابة للآراء والاقتراحات والاستفادة منها والبناء عليها، ومشاركة المتعاملين في تصميم الخدمات وفق رؤيتهم وتطلعاتهم، ما يعكس نهج حكومة دولة الإمارات في ابتكار تجارب جديدة في الخدمات تُمكّن المتعامل من سهولة وسرعة الحصول عليها بكل يسر.