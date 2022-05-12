الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة
اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة
13 مايو 2022 01:57

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً بدرجات الحرارة اليوم، بحيث يكون الطقس صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية.
وقال إن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار، خاصة غرباً، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها تصل إلى 50 كم/ ساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.
وتوقع المركز أن يكون طقس السبت صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للأتربة، ومحمّلة بالغبار خاصة غرباً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 15إلى 30 تصل إلى 50كم/س، والبحر شديد الاضطراب، إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

انخفاض درجات الحرارة
درجات الحرارة
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس
آخر الأخبار
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
الإمارات
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©