اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً بدرجات الحرارة اليوم، بحيث يكون الطقس صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية.

وقال إن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار، خاصة غرباً، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها تصل إلى 50 كم/ ساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس السبت صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للأتربة، ومحمّلة بالغبار خاصة غرباً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 15إلى 30 تصل إلى 50كم/س، والبحر شديد الاضطراب، إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.