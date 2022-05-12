«عمل الإمارات» تحتفي بالفائزين في مسابقة الرسم البيئي

دبي (الاتحاد)

حققت الدورة الـ17 من مسابقة الرسم البيئي السنوية لمجموعة عمل الإمارات للبيئة نجاحاً كبيراً، حيث سجلت المجموعة أعلى مشاركة طلابية في المسابقة منذ بدايتها بواقع 144.680 طالباً وطالبة من 480 مدرسة (حكومية وخاصة)، من بينهم طلبة أعضاء في المجموعة. وأقامت المجموعة أمس حفلاً حضورياً لتكريم الفائزين، يعد الأول منذ ظهور جائحة كوفيد-19، وذلك في المركز الإسماعيلي بدبي.

ورحبت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالطلبة والمعلمين والصحفيين والضيوف وقالت: «إن مسابقة الرسم البيئي عبارة عن برنامج تعليمي يمكّن جيل النشء من جعل العالم مكاناً أفضل للإنسان والحيوان والنبات وكافة الكائنات الحية الأخرى.

وقد فاز عن موضوع «الحياة البحرية في الخليج العربي» الطالب خالد أحمد يوسف النقبي من مركز الطفل فرع خورفكان، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، فازت الطالبة أنجيلا تيريزا بينو من مدرسة جيمس ليجاسي، فيما حل في المركز الثاني الطالبة إليانا السعدي من مدرسة الاتحاد الخاصة - الممزر، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، فازت سريشتي ساركار من مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وحل في المركز الثالث الطالب كيشافاردان بارثيبان من مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالبة نيشا من مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفاز عن موضوع «الطبيعة - قبل 50 عاماً» الطالبة ميرة محمد مبارك من مؤسسة الإمارات للتعليم - مدرسة الأبرق ح1، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالب عبد الرحمن محمد حنين من مركز الإمارات للتوحد، فيما حل في المركز الثاني الطالبة ملاك أحمد خميس من مدرسة آسيا بنت مزاحم للتعليم الأساسي ح 2/3، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالبة ريم أيمن من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم - مركز السلع. وحل في المركز الثالث الطالبة هريديا دينيش من مدرسة برايموس الخاصة، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالب سيف علي حسن من مدرسة سلطان بن زايد - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

في إطار الجهود المستمرة للمجموعة لتقليل التأثير البيئي لأنشطتها، تم تعويض 3.5 طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن هذه المنافسة، من خلال تقديم مساهمة مستدامة لحماية المناخ الطوعية، بالتعاون مع شركة فارنك.

دورك ومساهماتك

فاز عن موضوع «مكافحة تغير المناخ – دورك ومساهماتك» الطالبة الهنوف محمد يوسف من مدرسة الهجرة للتعليم الأساسي ح2، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالبة ظبية إبراهيم من مدرسة المواهب ح3، فيما حل في المركز الثاني الطالب سواراج جوالي من مدرسة جيه اس اس الخاصة دبي، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالب إبراهيم عبد الله من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركز السلع، وحل في المركز الثالث الطالبة هدير وليد الحداد من المتحدة للتعليم الأساسي والثانوي، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالبة شما خليفة محمد من مدرسة المواهب ح3.