«أبوظبي للصحة العامة» يستضيف لجنة أبحاث «كوفيد - 19»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة، وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، أولى الاجتماعات الرئيسة للجنة أبحاث كوفيد-19 في أبوظبي لهذا العام، والذي انعقد بمشاركة أعضاء من المؤسسات الصحية والأكاديمية الرائدة، وتناول خطط تطوير نتائج بحثية أقوى تتعلق بفيروس «سارس-كوفيد-2»، خلال هذا العام.

وعُقد الاجتماع الرئيس الأول للجنة أبحاث كوفيد-19 برئاسة الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، للاطلاع على تقدم الأبحاث في كلّ لجنة فرعية، والإشراف عليها، والحوارات القائمة حول أولويات الأبحاث وفرص التعاون الدولي.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني: «حققت دولة الإمارات العربية موقع الريادة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، وتبنّت مفاهيم التعاون والبحث العلمي لاحتواء آثار الأمراض المعدية، وضمان التأهب لأي تحديات صحية عامة محتملة. ويشرفني الانضمام إلى لجنة أبحاث كوفيد-19 لإمارة أبوظبي، إلى جانب زملاء استثنائيين يسهمون جميعاً بدور رائد في الارتقاء بالقدرات البحثية لدولة الإمارات، ودعم مستقبل أمتنا الصحي والمزدهر».

وتهدف لجنة أبحاث كوفيد-19 في أبوظبي إلى تسهيل ودعم التعاون بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، لتسريع الأبحاث المتعلقة بفيروس كوفيد-19، وتعزيز السياسات الصحية الفعالة وقدرات الاستجابة لدى هيئات الصحة العامة. وتتألف اللجنة من أربع لجان فرعية تركز على علم الأوبئة والتجارب العلاجية والتشخيص ومجلس المراجعة المؤسسية.

وتضم لجنة أبحاث كوفيد-19 في عضويتها خبراء من دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمختبر المرجعي الوطني وهيئة الصحة بدبي.