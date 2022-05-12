اتفاقية تعاون بين «صحيفة الاتحاد» و«أناسي للإعلام»

منى الحمودي (أبوظبي)

وقعت صحيفة «الاتحاد» و«أناسي للإعلام» اتفاقية تعاون لتوطيد أطر التعاون والشراكة فيما بينهما وتعزيز الدور الريادي في النهوض بالثقافة العربية، والتعريف بها، إقليمياً وعالمياً.

وقع الاتفاقية، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ممثلاً لـ«أناسي للإعلام»، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، بحضور مسؤولين من الجانبين. وتأتي الاتفاقية، التي تم توقيعها بمقر «صحيفة الاتحاد»، انطلاقاً من الدور الريادي الذي تتمتع به «أناسي للإعلام» باعتبارها منصة للنهوض بالثقافة العربية، والتعريف عن طريق الفعاليات الثقافية الرائدة من خلال وسائل الإعلام الجديدة بكل أشكالها عبر الشبكة الدولية لمعلومات الإنترنت وشبكة الاتصال الحديثة.

وفي هذا الصدد قالت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، «أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لصحيفة «الاتحاد» والقائمين عليها، وعلى رأسهم رئيس التحرير حمد الكعبي، حيث إننا نعتز بهذه المؤسسة العريقة ودورها الوطني والعالمي في مجال الإعلام».

وأضافت «نتشرف بتوقيع مذكرة تفاهم مع صحيفة «الاتحاد»، ونتطلع بهذا التعاون إلى رفع الإيجابية لدى الشباب العربي، وتسليط الضوء على العوامل المشتركة التي تجمعنا خلال قضايانا الثقافية، ونثمّن تعاونهم مع السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى «الألكسو» التي بدورها تواصل نجاح البرامج التي تحافظ على ثقافتنا وموروثنا».

من جانبه، قال حمد الكعبي، إن توقيع الاتفاقية يأتي من حرص صحيفة «الاتحاد» على توطيد أواصر التعاون، والتركيز على الابتكار والتحديث المستمر في المحتوى الإعلامي، وهي خطوة لتعزيز التعاون الثقافي من جانب المسؤولية المجتمعية للصحيفة تجاه مؤسسات المجتمع وأفراده.

وأضاف «تعتبر «أناسي» مؤسسة وطنية ثقافية رائدة لديها العديد من النشاطات والنتاجات الثقافية الكبيرة التي أدت إلى وجود أول سفيرة لمنظمة عالمية مهمة».

وأكد أن صحيفة «الاتحاد» باعتبارها من الصحف المحلية الرائدة على مستوى المنطقة، حرصت على فتح أبواب التعاون مع «أناسي» لنشر الثقافة الإماراتية بصورة مشرّفة من خلال الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها، ويمكن من خلال التعاون صناعة محتوى منافس يصل إلى العالمية.

وبموجب الاتفاقية ستعمل صحيفة «الاتحاد» و«أناسي للإعلام» على تنفيذ مبادرات السفارة الثقافية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وذلك من خلال العمل على تقديم المساندة اللازمة لتفعيلها وتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع. وسيعمل الطرفان في مجالات التعاون فيما بينهما لتنفيذ مشروع «المرشد الثقافي»، وهو مبادرة من سفيرة الثقافة العربية لدى «الألكسو»، لرفع الإيجابية لدى الشباب العربي من خلال إعداد ورشة عمل تضم الشباب العربي المتخصص والهاوي للإرشاد الثقافي. باعتبار أن السياحة الثقافية رافد مهم من روافد السياحة والاقتصاد. بالإضافة لتنظيم مسابقة هي الأولى من نوعها عربياً في أكثر المبادرات العربية تميزاً لاستقطاب الشباب والعائلات لارتياد المتاحف. كما يتعاون الطرفان في حضور وتغطية التظاهرات والفعاليات الرئيسة التابعة للسفارة الثقافية، محلياً وعربياً ودولياً، والمساهمة في التعريف بالسفارة الثقافية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وإجراء البحوث ذات الاهتمام المشترك.

«أناسي» والحركة الإبداعية

تعتبر «أناسي للإعلام» مؤسسة وطنية تهدف إلى الإسهام في تطوير الحركة الإبداعية الفنية والثقافية في دولة الإمارات، والتي أُنشئت عام 2007. وتقوم الشركة الإعلامية الإماراتية «أناسي» بترجمة الاستراتيجيات الثقافية لدولة الإمارات، عربياً وعالمياً، وهي ملتزمة بصنع المحتوى الإبداعي، وبناء التعاون الثقافي لتعزيز العلاقات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعد «أناسي» الأولى من نوعها في الدولة في مجال الأفلام الوثائقية، وتسعى إلى تشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال الإبداعي. وتؤدي «أناسي» دوراً فعالاً في إثراء المشهد الثقافي، وتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تخص شرائح المجتمع كافة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة. وأنجزت «أناسي» العديد من المشاريع في فترة وجيزة، وأنتجت سجلاً حافلاً من الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة تتناول مواضيع مختلفة مثل التاريخ والثقافة. كما تم عرض أفلام «أناسي» في أكثر من 60 مهرجاناً سينمائياً في جميع أنحاء العالم.

الیازیة بنت نهیان بن مبارك.. سفيرة الثقافة

الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، سفيرة الثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، صانعة أفلام وفنانة تشكیلیة. نشأت في عائلة تقدّر الفن، نُظم أول معرض فني شخصي لها عام 2011 في «طبري آرت سبیس» في دبي ونشر أول كتاب فني لها بعنوان «اتجاهات» في نفس العام الذي حصد فیه العمل الفني «كیرم استیشن» الجائزة الفخریة الدولیة للفنان الناشئ. تتناول أعمالها مواضيع ثقافية متنوعة، ونظمت وشاركت في العديد من المعارض الفنية داخل دولة الإمارات وخارجها وأهمها: معرض «رحلة سعیدة» في مدرید، ومعرض «قابلت رحالاً من أرض الكنوز» في لندن 2019، ومعرض «كیرم استیشن» في جاليري «جین لومبارد» في نیویورك 2017، ومعرض «إمارات الروئ» في برلین. أنشئت «أناسي للإعلام» عام 2007 تحت رعایة معالي الشیخ نهیان بن مبارك آل نهیان، وأسستها الشيخة الیازیة مع شقیقتیها الشيخة عوشة، والشیخة شمسة، وهي مؤسسة وطنیة تهدف إلى الإسهام في تطویر الحركة الإبداعية الفنية والثقافیة في الإمارات.

ولـ «أناسي» دور فعّال في إثراء المشهد الثقافي وتسليط الضوء على القضایا المهمة التي تخص كافة شرائح المجتمع من خلال تنظیم فعالیات متنوعة ومنها: تنظیم جوائز أناسي للأفلام الوثائقیة، نادي أبوظبي للأفلام الوثائقیة، تنظیم محاضرات ومعارض، ودورات تدریبیة، سواء كانت الجهود والمشاركات الفنیة من خلال الإنتاج الإعلامي أو المعارض الفنیة، فإن القیم الإنسانیة المشتركة والثقافة هي موضوعات ثابتة في جمیع الأعمال، وبصفة أن الیازیة راویة قصص على الفطرة، فالجمیع مرحب به للانضمام إلى هذه الرحلات المرئیة.