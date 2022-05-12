النيابة العامة تصدر كتابها السنوي لعام 2021

أبوظبي (وام)

أصدرت النيابة العامة للدولة كتابها السنوي لعام 2021، والذي تضمن إنجازاتها خلال عام 2021. وأوضحت النيابة العامة في كتابها السنوي أن الإجراءات التي اتخذتها عن بعد خلال العام الماضي بلغت 488824 إجراء توزعت بين الإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة «كوفيد-19» والإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية. ولفتت إلى أن عدد التظلمات من مخالفات «كوفيد - 19» التي قدمت عبر خدمة التظلم عن بعد المتاحة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للنيابة العامة بلغ 211774 تظلماً، تمت دراستها بكل دقة والبت فيها إما برفضها أو إلغاء المخالفة أو تخفيض الغرامة المقررة لها.

وأشارت النيابة العامة في كتابها السنوي، الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني www.pp.gov.ae، إلى إصدارها 11998 أمراً جزائياً، واتخاذ إجراءات تنفيذ 101446 للأحكام القضائية، فيما بلغ عدد قضايا النيابات الكلية 55579 قضية، وقضايا نيابات الاستئناف 37621 قضية، وإعداد نيابة النقض مذكرات بالرأي في 1465 طعناً بالنقض. ونوهت النيابة العامة للدولة إلى تنفيذ 153876 طلباً مقدماً إلكترونياً عام 2021، وإجراء 9730 تحقيقاً عن بعد، مما يؤكد سعيها لتحقيق الريادة فيما تؤديه من أعمال.