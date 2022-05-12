قلده محمد بن زايد.. رئيس الدولة يمنح حمد الرميثي «وسام زايد العسكري»

أبوظبي (وام)

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة «وسام زايد بن سلطان آل نهيان العسكري» تقديراً وتكريماً لعطائه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن خلال مسيرة نحو 50 عاماً من البذل والعمل.

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي الوسام خلال مراسم أقيمت في «أبو مريخة» المبنى التاريخي الذي شهد توقيع اتفاقية توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات والذي أعاد سموه افتتاحه اليوم.

وأشاد سموه بجهود الرميثي وإخلاصه في خدمة وطنه، وقال: إنه قامة كبيرة في الأخلاق والعمل العسكري ونموذج أصيل في القيادة والتخطيط، مشيراً إلى أن الأجيال تعلمت من خبرته وحنكته العسكرية والميدانية خلال مسيرته العسكرية التي تقارب خمسين عاماً.. كانت زاخرة بالعطاء والعمل المتواصل..والتفاني في أداء الواجب.

وأضاف سموه: «أن تكريم الرميثي اليوم بـ«وسام زايد» هو تكريم لشخصه الكريم والمعاني والقيم التي يمثلها والمؤسسة التي ينتمي إليها والعزيزة على قلوب الجميع، مشيراً إلى أن أمثاله يفخر بهم الوطن.. وبإذن الله يستمر عطاؤه في خدمة وطنه ومجتمعه».

من جانبه، أعرب معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا التقدير وتلك اللفتة الكريمة، مثمناً توجيهات القيادة الحكيمة التي كان لها كبير الأثر في تعزيز قيم الولاء والانتماء والعطاء لخدمة ووطننا.

وعبر عن فخره واعتزازه بكونه جزءاً من هذه المؤسسة العسكرية التي خرجت أجيالاً من الرعيل الأول والجيل الحالي من خيرة أبناء الوطن الذين شكلوا حصناً منيعاً للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته ووحدته.

حضر الافتتاح ومراسم تقليد الوسام.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وقادة وضباط الوحدات العسكرية.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور بجولة في أرجاء المبنى الذي أعاد افتتاحه اليوم في منطقة «أبومريخة».. تزامناً مع مناسبة الذكرى الــ 46 لتوحيد القوات المسلحة التي احتفت بها الدولة الشهر الجاري.

واطلع سموه على أعمال التطوير والتحديث التي جرت في المبنى ومرافقه.. واستذكر سموه والحضور اللحظات التاريخية الفارقة التي شهدها المبنى وأهميته الرمزية والمعنوية لدى شعب الإمارات عامة، معرباً عن شكره وتقديره لجهود جميع العاملين على هذا المشروع «المبنى» في سبيل الحفاظ على المعالم والمواقع التي ارتبطت بأحداث شكلت محطات مفصلية في تاريخ دولتنا وشعبنا لتروي حكايتها للأجيال المقبلة ومدلولاتها.