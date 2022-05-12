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محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية
محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية
12 مايو 2022 22:15

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية.
وبحث سموه والمسؤول العسكري الأميركي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وتناولا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
القيادة المركزية الأميركية
استقبال
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