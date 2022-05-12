الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الإمارات تعلن عن تفاصيل نظام التأمين ضد التعطل
إعلان تفاصيل نظام التأمين ضد التعطل
12 مايو 2022 19:32

سامي عبد الرؤوف (دبي) 
أعلن معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير من العام المقبل (2023)، ويمكن أن يستفيد منه المواطنون والمقيمون العاملون سواء في القطاع الحكومي والخاص، وفقط ضوابط واشتراطات سيتم الإعلان عنها لاحقاً. 
وكشف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، طرح باقات تأمينية متعددة للتأمين ضد التعطل عن العمل، ويحق للموظف أن يختار الباقة التأمينية التي يراها مناسبة بالاتفاق مع مزود الخدمة، وهم شركات التأمين، وسيكون هناك باقة أساسية، وبطاقات أخرى بمزايا أكثر، موضحاً أن باقات التأمين المذكورة، سيكون لراتب الموظف دور في تحديد الباقة المناسبة له. 
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم في مقر الوزارة بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026. 
ولفت العور، إلى أنه سيكون هناك إطار زمني للانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل، كنوع من الحافر على إيجاد فرصة عمل مرة أخرى. 
وذكر أنه سيتم توفير منظومة تشريعية واجرائية لحوكمة وتأطير العلاقة بين المؤمن عليه ضد التعطل عن العمل وشركة التأمين، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعدد لمراحل الانتفاع من هذا التأمين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج توعية وتعريف بالقانون الاتحادي المتعلق بالتأمين ضد التعطل عن العمل والأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا الموضوع. 
ورداً على سؤال حول المساهمات المالية التي سيدفعها الموظف المؤمن عليه لشركة التأمين، أوضح العور، أن هذا المبلغ سيدفع سنويا من قبل العامل، وسيلعن عن القيمة المحددة لهذه المساهمة في وقت لاحقا، ملمحاً إلى أن هذا المبالغ سيتراوح بين 40 و100 درهم سنويا، واصفا المساهمة التي سيتحملها العامل للتأمين ضد التعطل، بأنها «بسيطة ولن يكون تأثير على راتب العامل في حالة الاشتراك». 
ورداً على سؤال عن العائد المتوقع حصول المؤمن عليه في حالة التعطل عن العمل، ذكر العور، أنه سيتم وضع سقف في حدود 60 % من الراتب الأساسي أو 20 ألف درهم كحد أقصى شهرياً. 

التأمين
التأمين ضد التعطل
وزارة الموارد البشرية والتوطين
آخر الأخبار
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
الإمارات
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©