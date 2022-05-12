الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة الأتربة ومحملة بالغبار خاصة غرباً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً. وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س. يكون الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والثاني عند الساعة 23:51 والجزر الأول عند الساعة 17:02 والثاني عند 06:04. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً ليلاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:50 والثاني عند الساعة 19:30 والجزر الأول عند الساعة 13:28 والثاني عند الساعة 02:08.