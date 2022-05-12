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منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار
12 مايو 2022 16:31

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار بمقر قصر الوطن في أبوظبي.
 واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2021، وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي عبد الحميد محمد سعيد، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار وسعادة محمود إبراهيم المحمود.

المصدر: وام
منصور بن زايد
مبادلة للاستثمار
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