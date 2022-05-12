ضبط 169 متسولاً في الشارقة خلال رمضان

الشارقة (الاتحاد)

ضبطت شرطة الشارقة خلال شهر رمضان الماضي 169 متسولاً، ضمن حملة أطلقتها تحت شعار «التسول جريمة والعطاء مسؤولية»، في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات والظواهر السلبية، التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.

وقال المقدم جاسم محمد بن طليعة، رئيس فريق ضبط المتسولين في شرطة الشارقة، إن التسول جريمة والعطاء مسؤولية، لافتاً إلى أن الحملة ساهمت بشكل كبير في خفض أعداد المتسولين خلال الشهر المبارك، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين.

وأشار إلى أن الفريق تمكن من ضبط عدد 116 رجلاً و53 امرأة من المتسولين، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها القيادة العامة بشرطة الشارقة، وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كل طرق الإمارة.