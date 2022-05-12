الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
ضبط 169 متسولاً في الشارقة خلال رمضان
ضبط 169 متسولاً في الشارقة خلال رمضان
12 مايو 2022 16:29

الشارقة (الاتحاد)

ضبطت شرطة الشارقة خلال شهر رمضان الماضي 169 متسولاً، ضمن حملة أطلقتها تحت شعار «التسول جريمة والعطاء مسؤولية»، في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات والظواهر السلبية، التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.
وقال المقدم جاسم محمد بن طليعة، رئيس فريق ضبط المتسولين في شرطة الشارقة، إن التسول جريمة والعطاء مسؤولية، لافتاً إلى أن الحملة ساهمت بشكل كبير في خفض أعداد المتسولين خلال الشهر المبارك، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين.
وأشار إلى أن الفريق تمكن من ضبط عدد 116 رجلاً و53 امرأة من المتسولين، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها القيادة العامة بشرطة الشارقة، وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كل طرق الإمارة.

الإمارات
الشارقة
آخر الأخبار
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
الإمارات
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©