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الإمارات تعلن تقدم 3654 جرعة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة
الإمارات تعلن تقدم 3654 جرعة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة
12 مايو 2022 16:04

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 3,654 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,786,745 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.61 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19". 

المصدر: وام
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