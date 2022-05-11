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حميد النعيمي يصدر  مرسوماً بتعديل قانون  الموارد البشرية المحلي
حميد بن راشد النعيمي
12 مايو 2022 03:46

عجمان (وام) 

 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم رقم 4 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 2022 على أن تبدل بنصوص المواد/11/، و/32/، و/33/، و/40/، و/60/ من المرسوم الأميري رقم/4/ لسنة 2017 المُشار إليه، بالنصوص:- المادة/11/ شروط توظيف الأقارب وذلك بأن يحظر على الجهة الحكومية تعيين أو نقل أو ندب أو إعارة موظفين تربطهم علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في الوحدة التنظيمية ذاتها داخل الجهة الحكومية، أو أن تكون هناك علاقة إشرافية مباشرة بينهم، كما يُحظر على أي موظف أن يُصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. 
وحدد المرسوم في المادة/32/ تصنيف إجازات الموظفين، كما نص بأن يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم وأن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات الحكومية المعنية به للعمل بموجبه كل في ما يخصه.

حميد النعيمي
عجمان
قانون الموارد البشرية
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