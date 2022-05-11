أحمد بن محمد يكرم الفائزين في «جائزة دبي للنقل المستدام 2021»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، المؤسسات والشركات والأفراد الفائزين في الدورة الثانية عشرة لجائزة دبي للنقل المستدام 2021، إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لتحفيز القطاعين العام والخاص، على المساهمة في تبني الحلول المستدامة لتقليل الازدحامات المرورية والمحافظة على البيئة ورفع مستويات سلامة التنقل. وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى مقر الحفل في مركز دبي التجاري العالمي، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. وشاهد سموه والحضور، خلال الحفل، فيلماً عن جائزة دبي للنقل المستدام، سلّط الضوء على جهود الجائزة في تعزيز الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، من خلال ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة باعتبارها تشكل مستقبل الإنسان وبيئته الصحية، مع ترسيخ مفهوم النقل الجماعي للحد من البصمة الكربونية. وألقى جيف سبيك، مدير شركة التصميم والاستشارات العمرانية «Speck & Associates»، وهو مخطط مدن ومصمم معماري، كلمة استعرض خلالها مواصفات مدينة المشاة. وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، بتكريم الفائزين في فئات الجائزة المختلفة، وبلغ إجمالي عدد المشاركات 140 مشاركة، موزّعة على خمس فئات رئيسة، وسبع فئات خاصة، كما كرّم سموه أعضاء لجنة تحكيم الجائزة برئاسة الدكتور حمدان الشاعر، والمؤسسات والشركات الراعية للدورة الثانية عشرة لجائزة دبي للنقل المستدام.

ترسيخ الوعي

أكد معالي مطر الطاير نجاح جائزة دبي للنقل المستدام، خلال دوراتها السابقة في نشر وترسيخ الوعي لدى الأفراد والمؤسسات، وحثّهم على ابتكار حلول عملية لإثراء منظومة النقل المستدام وتعميمه داخل المجتمع، وزيادة إنتاجية الأفراد والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية للأجيال المقبلة. وقال: «شهدت الجائزة تطوراً مستمراً في آلية العمل بما ينسجم والتطور الهائل في مشاريع ومبادرات الهيئة، فضلاً عن توسيع المشاركة في الجائزة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص للإسهام في تطوير النقل المستدام في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال».