شما المزروعي: الشباب في صلب مبادرات الحكومة

دبي(الاتحاد)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن حكومة دولة الإمارات تضع الشباب في صلب مبادراتها الرامية إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها خلال جلسة مفتوحة مع أعضاء القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

وقالت معاليها: «تثق قيادة دولة الإمارات بقدرات وطاقات شبابنا وتراهن عليهم، وعملت على مأسسة الاستماع لهم من خلال المجالس الشبابية المتخصصة..ونحن اليوم في سباق مع العالم لتعزيز تنافسيتنا وتطوير إمكاناتنا، وفئة الشباب تشكل ركيزة لمبادرات الحكومة لتحقيق أهداف الاستدامة، والتي نراهن عليها للتفوق في مختلف المجالات». وأكدت أهمية العمل على تقريب المسافات بين الشباب وقدواتهم الوطنية لما تمثله هذه الشخصيات من مصدر إلهام يحفز الشباب على السعي والإصرار لتحقيق تطلعاتهم وتطوير مجتمعاتهم. وأضافت معالي شما المزروعي أن مشاركة الشباب في برنامج القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة يساهم في زيادة مهاراتهم وبناء قدراتهم وتسريع المسيرة التنموية في الدولة والمنطقة..كما يعزز من إسهاماتهم في تصميم السياسات والمبادرات التي تطلقها الحكومات الاتحادية والمحلية لتعزيز الجهود العالمية في تحقيق الاستدامة.

من جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. «نفخر بالشباب وبطاقاتهم ونرى فيهم الطموح والتميز..فلقد مروا بمراحل عديدة ليصلوا إلى هذه المكانة والموقع المتميز.. إن مسيرة كل شاب تدل على أنهم قادة وصناع للنجاح، فكل واحد منهم قائد في مجاله ومتميز بأسلوبه وهذا التنوع الكبير في مجالاتهم هو الذي يحدث إبداعاً ملموساً وفارقاً مهماً».

مبادرات

استضافت الجلسة الشبابية كلاً من فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة جودي كوريانسكي الممثلة الرئيسة للأمم المتحدة أستاذة علم النفس بجامعة كولومبيا، اللذين استعرضا أمثلة ملهمة من حياتهما، وشاركا خبراتهما مع الحضور من الشباب وتحدثا عن أهمية دور الشباب، سواء من خلال العمل الحكومي أو المنظمات الدولية، في رسم السياسات وإطلاق المبادرات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن برنامج القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة يمثل مبادرة وطنية تم تصميمها لتمكين شباب دولة الإمارات وتزويدهم بالمعرفة والمهارات لتعزيز دورهم الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يطمح إلى تكوين الجيل القادم من القادة الشباب الذين يشاركون في جهود تنفيذ الأجندة العالمية.