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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني في واحة الكرامة
خليفة بن طحنون خلال استقباله كوستاندينوس فلوروس (وام)
12 مايو 2022 03:45

أبوظبي (وام)

 استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس في واحة الكرامة بأبوظبي معالي الفريق أول كوستاندينوس فلوروس، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة. 
ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. 
وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال جولة قام بها رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني في مختلف أنحاء الواحة شرحاً وافياً عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، واختتم جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار تعبر عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء دولة الامارات العربية المتحدة. 
يشار إلى أن واحة الكرامة تعتبر أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
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واحة الكرامة
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