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الرميثي ورئيس هيئة أركان  الدفاع الوطني اليوناني يبحثان علاقات التعاون
الرميثي خلال استقبال كونستاندينوس فلوروس (وام)
12 مايو 2022 03:45

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه أمس الفريق أول كونستاندينوس فلوروس رئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني والوفد المرافق له الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة.
ورحب معاليه بزيارة الوفد اليوناني معرباً عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية توطيد علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين. ويرتبط البلدان بعلاقات تعاون عسكريه تركز على التنسيق في مجال التدريب وتبادل الخبرات وتنفيذ التمارين المشتركة بين الجانبين بهدف تطوير وتأهيل القدرات البشرية وتعزيز الخبرات العسكرية والفنية التي تمتلكها القوات المسلحة في كلا البلدين.

حمد محمد ثاني الرميثي
اليونان
القوات المسلحة
الإمارات
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