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سفير الإمارات يلتقي الأمين العام لرابطة «الكاريبي»
بدر المطروشي لدى لقائه سابونج (وام)
12 مايو 2022 03:45

هافانا (وام)

 التقى بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا وممثل الدولة لدى رابطة الدول الكاريبية، معالي ردولفو سابونج الأمين العام لرابطة الدول الكاريبية. وأكد خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات ودول منطقة الكاريبي والمنظمات الإقليمية في تقدم مستمر، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلا أن التعاون والتنسيق استمر بوتيرة متنامية. 
وتطرق إلى عدد من المشاريع المشتركة بين دولة الإمارات ودول ومنظمات رابطة الدول الكاريبية، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تم إنجازها من خلال الصندوق الإماراتي الكاريبي للطاقة المتجددة، ومن خلال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، علاوة على الندوة التي تم تنظيمها مع الرابطة للدول الأعضاء، وشركة موانئ دبي العالمية والتي تم من خلالها شرح أفضل الممارسات والدروس المستفادة في قطاع النقل والخدمات البحرية. 
من جانبه أشاد معالي سابونج بجهود دولة الإمارات على المستويين العالمي والإقليمي في منطقة الكاريبي، وتركيزها على الشراكات التي تخدم أولويات المجتمعات، وخصوصاً في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة ومشاريع التنمية. ووجه معاليه الدعوة لدولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر التعاون الذي ستقيمه الرابطة في نوفمبر من هذا العام. كما تقدم بالشكر لدولة الإمارات لاستضافته في إكسبو 2020 دبي، وعبر عن سعادته بالمستوى العالي من التنظيم، والإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي أفادت جميع المشاركين. حضر اللقاء مدراء الإدارات في رابطة الدول الكاريبية وسفراء الدول الأعضاء والمراقبين في الرابطة وعدد من المسؤولين والمختصين.

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