حمدان بن محمد: آفاق لانهائية من الإبداع أمام الشباب

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس في «متحف المستقبل» بدبي، المبرمجين والمدربين الفائزين بتحدي مبادرة «مليون مبرمج عربي» الذي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 1.350.000 دولار أميركي خلال الحفل الختامي لمبادرة «مليون مبرمج عربي»، وذلك تأكيداً لريادة دبي كمركز رئيس لاحتضان وتشجيع المبدعين العرب.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في هذه المناسبة: «نبارك للشاب السوري محمود شحود فوزه بجائزة المليون دولار عن مشروع ««Habit 360»» فوز مستحق لمبدع عربي نفتخر به وبإنجازه ونهنّئ جميع الفائزين والمشاركين في مبادرة مليون مبرمج عربي الذين نجحوا في توظيف لغة العصر المعرفية في تطوير مشاريع رائدة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجتمعاتهم».

وأكد سموه أن «مبادرة مليون مبرمج عربي أتاحت الفرصة لمليون عربي لدخول العالم الرقمي... وحققت أحلام عشرات آلاف المبرمجين العرب في مختلف أنحاء العالم... وستكون مخرجاتها ونجاحاتها ركيزة لكثير من الإنجازات العربية القادمة في عالم التكنولوجيا والبرمجة». وأضاف سموه: «مبادرة مليون مبرمج عربي فتحت الطريق أمام الشباب العربي نحو آفاق لانهائية من الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المتقدمة لوضع الوطن العربي على خريطة التميز والإنجاز».

وأكد سمو ولي عهد دبي أن مبادرة «مليون مبرمج عربي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2017 نجحت في أن تكون بوابة لكثير من الشباب العربي للعبور إلى مرحلة جديدة يوظفون فيها المهارات البرمجية التي اكتسبوها في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

وأضاف سموه: «نتطلع إلى أن يواصل مبرمجونا العرب ابتكاراتهم الرائدة ومضاعفة إنجازاتهم.. ونتوقع أن تضيء أسماؤهم وإنجازاتهم المستقبلية سماء العالمية».

واختتم سموه بالقول: «رؤية محمد بن راشد لمستقبل المنطقة ترتكز على دعم الاستثمار في الإنسان العربي.. ولغة البرمجة من ركائز اقتصاد المعرفة وجسر رئيس للعبور إلى مستقبل ستكون الكلمة العُليا فيه لمن يملك التفوق العلمي».

أفضل مبرمج عربي

نجح مهندس البرمجيات السوري محمود شحود، البالغ من العمر 33 عاماً، في حصد لقب أفضل مبرمج عربي وجائزة المليون دولار لتحدي مبادرة مليون مبرمج عربي عن مشروع ««Habit 360»» الذي يمكّن الأشخاص من بناء عادات جديدة في حياتهم ومتابعة إنجازاتهم وتحفيز مشاعرهم، وقدم التطبيق خدماته لأكثر من 200.000 مستخدم حول العالم.

كما حصل أصحاب المشاريع الخمسة الأفضل في تحدي مبادرة «مليون مبرمج عربي» على جوائز بقيمة 50 ألف دولار لكل منهم، وشملت قائمة المشاريع الخمسة الأفضل في التحدي برنامج مؤهل (Muaahal) الذي طوره المبرمج المصري محمد الإسكندراني، وهو تطبيق تعليمي مبسط لتأهيل الأفراد في جميع المجالات ويسهل على الشركات توظيف الموهوبين. ونجحت المصرية إيمان وجدي بالوصول أيضاً للقائمة النهائية من خلال تطبيق عالفرازة (3lfraza) لتوصيل الطعام الطازج والمجهز من قبل سيدات المنازل.

وانضم العراقي عمار سالم، الأستاذ الجامعي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة بغداد لقائمة المبرمجين المتميزين بعد تطوير برنامج الأصابع الناطقة (Qeraaty Alnateqa) وهو مشروع يهدف إلى تصميم لغة إشارة جديدة مع استخدام برنامج لتحويل تلك الإشارات إلى حروف وكلمات منطوقة. فيما طوّر المصري أندرو مكرم برنامج نجيب (Najeeb): بهدف تسهيل وتوحيد عملية تقديم الاختبارات وتصحيحها. كما طوّر المهندس المصري حسن محمد برنامجاً للدردشة المترجمة ليتيح للمستخدمين إمكانية التحدث مع بعضهم بلغاتهم الأم وترجمة المحادثة فورياً، وهو متوفر بأكثر من 36 لغة.

وتم خلال الحفل، تكريم أفضل 4 مدربين في مبادرة «مليون مبرمج عربي» بجائزة قدرها 25 ألف دولار لكل منهم، تقديراً لجهودهم المميزة في تمكين منتسبي المبادرة بالمهارات اللازمة وتقديم النصح لهم ومساعدتهم على توظيف الخبرات البرمجية في تطوير مشاريع قائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل. وشملت قائمة المدربين الفائزين عبد المؤمن بومالية من الجزائر، ورشا بحبوح من سوريا، إضافة إلى مصطفى عبد الفتاح وأبو بكر فاروق من مصر.

خبرات برمجية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أطلق تحدي «مليون مبرمج عربي» في يوليو 2021 بهدف تكريم إنجازات المواهب العربية في مجال البرمجة، وإتاحة الفرصة أمام خريجي المبادرة لاستعراض مشاريعهم المبتكرة التي طوروها باستخدام المهارات والخبرات البرمجية التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في المبادرة.

وشهد التحدي مشاركة 257 مشروعاً قدمها خريجو المبادرة من 50 دولة حول العالم في مختلف القطاعات المرتبطة بالبرمجة والتكنولوجيا وريادة الأعمال في مختلف مجالات البرمجة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وتطبيقاتها في مجالات تطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وتم اختيار أفضلها وفق مجموعة من المعايير الرئيسة تشمل فكرة المشروع، وجودة الابتكار، وسهولة الاستخدام، وذلك للتأهل إلى المرحلة النهائية للتنافس على جائزة المليون دولار.

تضم لجنة تحكيم المرحلة النهائية لتحدي «مليون مبرمج عربي» كلاً من: فادي غندور، رئيس مجلس إدارة «ومضة كابيتال»، وبشار كيلاني، العضو المنتدب لشركة «أكسنتشر» الشرق الأوسط، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، ورونالدو مشحور نائب رئيس شركة «أمازون» بمنطقة الشرق الأوسط.

شراكات

نجحت مبادرة «مليون مبرمج عربي» في تحقيق أهدافها بدعم من «مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية» التي تركز على دعم فرص التعلم وتطوير المهارات لتحفيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية المربحة، وتمكّين المجتمعات في العالم العربي من تحقيق مستقبل مستدام. كما قدمت منصة «يوداسيتي» التعلمية الرقمية دعمها عبر توفير المحتوى التعليمي والتدريب على المهارات الضرورية لوظائف المستقبل.

نموذج رائد

نجحت مبادرة «مليون مبرمج عربي» في أن تقدم للعالم أنموذجاً رائداً في تمكين مهارات البرمجة وتم تبنيها في المملكة الأردنية الهاشمية عبر إطلاق مبادرة «مليون مبرمج أردني» في مايو 2019 وذلك بهدف جعل الأردن واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في مجال البرمجة، عبر توفير التدريب اللازم للشباب، وتمكينهم من مواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته، وإتاحة المجال أمامهم للحصول على فرص عمل تمكنهم من توظيف مهاراتهم، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي.

حمدان بن محمد خلال حضوره حفل التكريم وفي الصورة محمد القرقاوي وعهود الرومي وعمر العلماء وشما المزروعي وكبار المسؤولين

المشاريع الفائزة في «أفضل مبرمج عربي»

محمود شحود

سوري - 33 سنة برمجيات

مهندس لاجئ يساعد الناس على تغيير عاداتهم عبر البرمجة

تطبيق Habit 360: تطبيق يساعد الأشخاص على بناء ومتابعة عاداتهم اليومية ومتابعة مشاعرهم

يقول محمود شحود: «من سوريا إلى الأردن إلى تركيا، هكذا بدأتُ رحلتي من الصفر. غادرت بلدي سعياً لحياة أفضل بعيداً عن ظروف الحرب. عشت مرحلة صعبة ، تعلمتُ اللغة التركية وحصلت على وظيفة في شركة متعلقة بتخصصي في الهندسة، وفي عام 2018، رأيت إعلاناً في الفيسبوك عن مبادرة مليون مبرمج عربي فاشتركت في المبادرة، وتمكنت من التغلب على عائق تعلم تطوير المواقع الإلكترونية. المهارات الجديدة التي اكتسبتها ساعدتني في تطوير تطبيق Habit 360 الذي يمكّن الأشخاص من بناء عادات جديدة، ساعد التطبيق حتى الآن أكثر من 200,000 مستخدم حول العالم».

أندرو مكرم

كندي/ مصري 39 سنة صيدلاني

صيدلاني يوحد تقييم الاختبارات للطلاب بالبرمجة

برنامج نجيب (Najeeb): برنامج يسهل ويوحد عملية تقديم الاختبارات وتصحيحها

يقول أندرو مكرم:« أعمل كصيدلاني وشاركت في مبادرة مليون مبرمج عربي في 2018 في مساق تطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأندرويد. أول مشروع طبقته هو تطوير موقع وتطبيق متخصص لمعرفة جرعات الدواء المناسبة والمخصصة لكل طفل بناء على وزنه. اليوم لديّ أكثر من 7,000 زائر للموقع شهرياً وتم تحميل التطبيق أكثر من 25,000 مرة. برنامجي الثاني «نجيب» يمكّن الطلاب من حل الاختبار عن بُعد، ويعطي الإجابات والنتائج على الفور».

حسن محمد

مصري - 35 سنة مهندس كمبيوتر NANSC

سيساعدك هذا التطبيق على التواصل بسهولة

برنامج الدردشة الفورية: برنامج للدردشة يمكن ترجمة اللغات فورياً في أثناء المحادثة

يقول حسن محمد: « في عام 2019 اشتركت في مبادرة مليون مبرمج عربي والتي مكنتني من الحصول على شهادة النانو، وأصبحت قادراً على تطوير التطبيقات لنظام الأندرويد. استخدمت مهاراتي لأتغلب على تحدي يواجهني كثيراً، وهو التواصل مع أشخاص من دول أخرى لا يتحدثون اللغة العربية ولا الإنجليزية، وبرنامجي «الدردشة المترجمة» يتيح للأفراد التحدث مع بعضهم بلغاتهم الأم لأنه يترجم المحادثة فورياً، والبرنامج متوفر بأكثر من 36 لغة».

إيمان وجدي

مصرية - 37 سنة مؤسس عالفرازة

تمكن المرأة من العمل من المنزل من خلال البرمجة

تطبيق عالفرازة (3lfraza): تطبيق لتوصيل الطعام الطازج والمجهز من قبل سيدات في المنازل

تقول إيمان وجدي:« في عام 2017 رأيت إعلان مبادرة مليون مبرمج عربي على الفيسبوك فاشتركت فيها على الرغم من تأخري عن موعد الاشتراك بثلاثة أسابيع، تعلمت كثيراً من المبادرة فاكتسبت مهارات تطوير الموقع الإلكتروني والتطبيقات الهاتفية. هذه المهارات ساعدتني على تحويل مشروعي الصغير إلى مشروع أٌديره باستخدام تطبيق هاتفي، ثم توسع مشروعي إلى مناطق أوسع في مصر وتم تقديم أكثر من 9,000 طلب من نساء مصريات لمساعدتي في تحضير الطعام».

محمد الإسكندراني

مصري - 22 سنة طالب علوم الكمبيوتر/ أعمال حرة

من عالم البرمجة إلى تأهيل الموهوبين للعمل

برنامج مؤهل (Muaahal): برنامج تعليمي مبسط لتأهيل الأفراد في جميع المجالات

يقول محمد الإسكندراني:«عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري كان لديّ فضول لأتعلم كيف أصنع المواقع والألعاب الإلكترونية، واشتركت في مبادرة مليون مبرمج عربي، وفي عام 2019 التحقت بكلية الحاسبات والمعلومات وتعلمت فيها كيف أطور المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأندرويد وبدأت بتجربة كل ما تعلمته، وبعد نجاحي في تعليم البرمجة للعامة، قررت أن أطور برنامجاً تعليمياً سميته «مؤهل» يشمل مجالات أخرى ويقدم معلومات مبسطة لتأهيل الأفراد للعمل، ويسهل على الشركات الوصول للموهوبين».

عمار سالم

عراقي - 50 سنة - أستاذ جامعي في كلية الهندسة المعمارية

في عمر الخمسين يساعد الصم على النطق

برنامج الأصابع الناطقة: تصميم لغة إشارة جديدة وتحويل تلك الإشارات إلى حروف وكلمات منطوقة

يقول عمار سالم:«عندما تم الإعلان عن مبادرة مليون مبرمج عربي، أسرعت بالانضمام اليها، طورت إلى الآن أكثر من سبعة برامج وألعاب إلكترونية، منها برنامج «قراءتي الناطقة» الذي فاق عدد مستخدميه في سنة واحدة المائتي ألف مستخدم، بالإضافة الى لعبة «A Cube» وهي لعبة مخصصة لتنمية مهارة التخيل، أما برنامج «الأصابع الناطقة» فقد طورت فيه لغة إشارة جديدة يمكن للأصم أن يكتب وينطق فيها جميع الحروف والكلمات عن طريق الإشارة بأصبعين فقط أمام جهاز يحول تلك الإشارات إلى حروف وكلمات منطوقة».