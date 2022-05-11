«السلامة الغذائية» تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات للتعامل مع التقلبات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المتقلبة والعواصف الرملية والرياح الشديدة، وتوخي الحذر والحيطة لتجنب مخاطرها على المزرعة والعزبة والعمال والمحاصيل.

وأكدت من خلال رسائل توعوية للمزارعين خطورة التقلبات الجوية التي تمثل تحدياً كبيراً للمزارعين، مما قد يترتب عليها أخطار جسيمة تهدد المحاصيل الزراعية وسلامة العمال، وهو ما دعا الهيئة إلى تحديد مجموعة من النصائح والإرشادات الفنية الواجب اتباعها خلال التقلبات الجوية، ومنها أهمية التأكد من وسائل تصريف المياه في المزرعة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد لتفادي غمرها للمزروعات بما يهدد سلامة المحصول، وعدم ترك أدوات الزراعة وغيرها في مهب الرياح لعدم تطايرها وإلحاق الأذى بالمزروعات أو البيوت المحمية، وكذلك التأكد من عدم ترك أغصان أشجار مكسورة في المزرعة حتى لا تتطاير بفعل الرياح الشديدة وتلحق الضرر بالمزرعة، وضرورة وقف عمليات الصيانة أو البناء في المزرعة خلال الرياح والعواصف، حفاظاً على سلامة العمال.

ونصحت الهيئة أصحاب البيوت المحمية بضرورة الحفاظ على اعتدال الضغط داخل البيوت المحمية من خلال تشغيل المراوح، وضرورة التأكد من سلامة الهيكل الحديدي والغطاء البلاستيكي للبيوت المحمية. وفي حال وجود العواصف الرملية، يجب تشغيل المياه على ألواح التبريد لتقليل دخول الأتربة للبيت المحمي، ومع انتهاء الأجواء المتقلبة يجب التأكد من عدم انقطاع الكهرباء على أنظمة الري في البيت المحمي.

كما نصحت الهيئة مربي الثروة الحيوانية بضرورة إبقاء المواشي في حظائرها خلال التقلبات الجوية وعدم تركها في الأماكن المفتوحة حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار، مع ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة.