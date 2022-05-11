تدني الرؤية الأفقية أقل من 1000م

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا إلى رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 45 كم/ س مثيرة للغبار، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، في حين أدت الأتربة المثارة والغبار إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في ليوا بمنطقة الظفرة، مع اضطراب الموج في البحر ووصل ارتفاعه إلى 7 أقدام بالعمق، ونظراً لذلك دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة، وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير.

ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، كان الطقس صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية، وحول وضع الرياح كانت رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها تراوحت من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج بوجه عام ومتوسط الموج أحياناً شمالاً في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً على المناطق الشمالية -صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ويتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق، وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع أن يشهد طقس غد الجمعة انخفاضاً في درجات الحرارة، والطقس المتوقع صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.