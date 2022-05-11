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47.5 مليون درهم من «بيت الخير» لإسعاد 671 ألف مستفيد
47.5 مليون درهم من «بيت الخير» لإسعاد 671 ألف مستفيد
12 مايو 2022 03:45

دبي (وام)

أعلنت الإدارة العامة لجمعية بيت الخير أن حملة «لنكن من المحسنين» حققت أهدافها، وأن مجموع ما أنفقته الجمعية خلال حملة رمضان بلغ 47 مليوناً و549 ألفاً و771 درهماً، استفادت منها 671 ألفاً و847 أسرة وحالة محتاجة.  ووجه سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام «بيت الخير»، الشكر لكل من أعطى وأنفق من خلال الجمعية، وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي الشريك الاستراتيجي الذي تبرع بمبلغ 20 مليون درهم، كما تقدم بالشكر لجمعية الإحسان الخيرية التي شاركناها في مبادرتها الرائدة «أفطر»، وشركة «غاز الإمارات» التي تبرعت بتعبئة أسطوانات الغاز المسال لدعم 1000 أسرة متعففة، وهيئة الطرق والمواصلات التي أطلقت بالتعاون معنا مبادرة «باص الخير»، واللجنة الدائمة للعمال في دبي التي كانت شريكتنا في إسعاد مئات آلاف العمال المقيمين على مدار الشهر الكريم، وغيرهم من الشركاء والداعمين«.
 وقدمت الجمعية خلال شهر رمضان 19.791.644 درهماً دعماً للحالات الطارئة، استفادت منه 3.500 أسرة وحالة، كما سددت مبلغ مليون درهم عن الغارمين مساهمة منها في حملة»ياك العون«.

بيت الخير
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