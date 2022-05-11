توقف الرحلات البحرية إلى جزيرة دلما

منطقة الظفرة (الاتحاد)



شهدت منطقة الظفرة عواصف رملية ورياحاً شديدة تسببت في حجب الرؤية على معظم المناطق، وخاصة الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية، وطالبت بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات، نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ودعت السكان للتواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس اب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ.

وتسببت الرياح الشديدة وتأثر الأحوال الجوية واضطراب البحر إلى توقف الرحلات البحرية من وإلى جزيرة دلما خلال الفترة المسائية، حيث انطلقت الرحلات الصباحية من جزيرة دلما إلى ميناء جبل الظنة والعكس، قبل أن يعلن مركز النقل المتكامل توقف الرحلات البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تستأنف فور تحسن الحركة الملاحية.