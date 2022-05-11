إغلاق 12 منشأة غذائية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن تنفيذ 1168 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وذلك خلال 3 أشهر ماضية، أسفرت عن إغلاق 12 منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات والإجراءات.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: إن الإدارة وجهت المفتشين للرقابة على مختلف المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة، بهدف الوقوف على مدى تقيدها بكافة اشتراطات الصحة العامة والأخرى الاحترازية لتقديم أفضل الخدمات للجمهور المستهلك.

وذكرت أن الحملات الموجهة لتلك المنشآت أسفرت عن اتخاذ الإدارة بعض من الإجراءات بحق عدد منها، على سبيــل المثال اتخاذ الإجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة للمنتجات الغذائية، وإلزام المنشآت بالاشتراطات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء، وتوجيه العاملين بالمنشأة بالالتزام بالنظافة الشخصية، وغيرها.

وأشارت إلى أن الحملات قامت كذلك بالتأكد من استيفاء المعدات والأدوات والمباني في المنشآت الغذائية، والدعوة نحو ضرورة فحص كافة العاملين للتحقق من خلوهم من إصابتهم بفيروس كورونا مع التشديد على ضرورة أخذ اللقاح. وكشفت عن أن تلك الحملات تمكن خلالها المفتشون من رصد بعض من المخالفات التي وصلت لدرجة إغلاق المنشآت البالغ عددها إلى 12 منشأة لأسباب عدة، منها عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء. وأضافت: وعدم الالتزام باشتراطات تخزين وحفظ المواد الغذائية ، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس «كوفيد-19».

وذكرت أن الحملات كشفت عن مخالفة 9 منشآت لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومخالفة عدد 14 عاملاً في المنشآت الغذائية لعدم التقيد بلبس الكمام، مشيرة إلى أن نسبة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الاحترازية بلغت 98%.