شراكة لتعزيز الابتكار في العمل الخيري الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت جمعية دار البر وجمعية المُخترعين الإماراتية مُذكرة تفاهم، بمقر الجمعية تُفضي إلى تعزيز الابتكار والأبعاد العلمية والإبداعية للعمل الخيري الإماراتي حول العالم.

مثّل «دار البر» في توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب، ومثل «المُخترعين الإماراتية»، أحمد عبد الله محمد مجان، رئيس مجلس الإدارة.

وأكد المهيري أن جمعية دار البر، التي تأسست عام 1979م، تملك رؤية استباقية، تتمثل في ابتكار أعمال نفعية، ترسيخاً للاستدامة والتنافسية العالمية، في سبيل تقديم خدمات إنسانية خيرية للشرائح المُحتاجة داخل الدولة. والشرائح الفقيرة في العديد من المُجتمعات في دول العالم، وتعزيز التنمية والاستدامة في الإمارات، وفي المناطق الأقل حظاً من التنمية والرخاء في العديد من مناطق العالم.