تصديق 394 ألف عقد إيجار بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تقديم 48 خدمة إلكترونية خاصة بعقود الإيجار والتنظيم الإيجاري بشكل عام على موقعها الإلكتروني، تتيح للمتعامل الاستفادة منها والتقديم عليها بكل سهولة ويسر، ما يعكس حرص البلدية على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين والاعتماد على المنظومة الرقمية التي تسهل وتيسر من إنجاز الخدمات، وتختصر الوقت والجهد، حيث ساهمت هذه الخدمات في توفير وقت التوجه لمراكز الخدمة وبات إنجازها بشكل أسهل. وأكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية والخاصة بإدارة التنظيم الإيجاري بلغ 48 خدمة متوفرة جميعها على الموقع الإلكتروني للبلدية، تشمل خدمات تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، والاستعلام عن الدعاوى الإيجارية، وطلب وثيقة عقد الإيجار، والاستعلام عن المؤشرات الإيجارية وغيرها الكثير من الخدمات التي بات بالإمكان الاستفادة منها بسهولة وبضغطة زر، ومن أي مكان يتواجد فيه المتعامل. وأشار إلى أن البلدية صدقت خلال العام الماضي حوالي 307 آلاف عقد إيجار، وأكثر من 87 ألف عقد خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال موقعها الإلكتروني ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق وأنحاء مدينة الشارقة، في إطار حرصها على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإضفاء الصفة القانونية على عقود الإيجار بمختلف أنواعها، بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة.