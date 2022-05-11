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توظيف خريجات «فاطمة للعلوم الصحية» في «أستر الطبية»
أحمد العور والحضور خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
12 مايو 2022 03:45

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مراسم توقيع اتفاقية جديدة أبرمتها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد، مع مجموعة أستر الطبية، يتم بموجبها توفير فرص التوظيف لخريجات الكلية، وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في المؤسسات الصحية التابعة لمجموعة أستر، إضافة إلى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية في المجموعة.
وقال الدكتور أحمد العور أن هذه الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية «أبوظبي التقني» التي تعمل على تمكين المؤسسات التابعة له ومنها معهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد، من أداء أدوارها الرئيسة المتنوعة والمتقدمة وأهدافها الوطنية الراسخة، وفق أعلى المعايير العالمية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تمنح مجموعة أستر الطبية الفرص اللازمة لرعاية طالبات الكلية في مختلف التخصصات، بجانب الأولوية للمشاركة في الرعاية العينية والمادية لمشاريع طالبات «كلية فاطمة» والبحوث والبرامج والأنشطة التي تطور المهارات التخصصية للطالبات من الواقع العملي في مؤسسات المجموعة.
وأكد الدكتور أحمد العور على أن الكلية تمتلك كافة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية لصناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية المتطلبات الوظيفية، وتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة في كافة المؤسسات الصحية المتطورة، ومنها مجموعة أستر الطبية.
ومن جهتها قالت فرح صديقي رئيس قسم الموارد البشرية في مجموعة أستر الطبية «نحن متحمسون للتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، باعتبارها رائد العلوم الصحية في المنطقة، ونحن على ثقة بأن مهمة المجموعة التي تعمل تحت شعار» نتعامل معك بكل اهتمام «تتماشى مع العمل الرائع الذي تقدمه الكلية ومعاً سوف نصل إلى آفاق جديدة من الخدمة لكل فئات المجتمع».

مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
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