علاج طفلة تعاني من الاستسقاء الدماغي

الشارقة (الاتحاد)

نجح مستشفى الجامعة بالشارقة في إجراء جراحة معقدة لمعالجة الاستسقاء الدماغي، وهي حالة تسبب تراكم السائل النخاعي في البطينات الموجودة في عمق الدماغ والتسبب بزيادة حجمه، حيث تمّت الجراحة بناء على التوصيات والتحاليل العديدة التي أجراها الخبراء والأخصائيون.

وأُجريت الجراحة لطفلة يبلغ عمرها 4 أعوام، والتي سبق وتمّ تشخيصها بالاستسقاء الدماغي الخلقي، بالإضافة إلى إدخال التحويلة البطينية الصفاقية وهي في عمر الستة أشهر بهدف تخفيف الضغط على الدماغ، حيث تمّ إحضارها للمستشفى بعد معاناتها على مدار أسبوعين من آلام في البطن والتقيؤ المستمر وانتفاخ في البطن. وكانت حالة المريضة مستقرة حين وصولها للمستشفى من دون أي أعراض للإصابة بالحمى، وواعية تماماً مع مؤشرات النمو المعتادة. وأظهرت الفحوص المخبرية للطفلة عن وضع قسطرة بطينية بشكل صحيح، وكيسة كاذبة بطينية كبيرة، وزيادة في معدل سرعة ترسيب كريات الدم الحمراء وبروتين سي المتفاعل)، إلى جانب نسبة طبيعية من كريات الدم البيضاء.

وقال الدكتور علي عبيد آل علي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في مستشفى الجامعة بالشارقة: «نفتخر بنجاح مستشفى الجامعة بالشارقة في إجراء عملية معقدة للاستسقاء الدماغي الخلقي، والمدعومة بأحدث التكنولوجيات الطبية في المجال، وخبراء واستشاريين، وغرف العمليات المتطورة. ونتعهد بأن نستمر في مساعدة المزيد من المرضى في الإمارات ودول التعاون الخليجي للاستفادة من خبراتنا الشاملة وأرقى الخدمات التي نوفرها لضمان حياة صحية».