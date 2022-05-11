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«الصداقة الإماراتية الفنلندية» تبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية
أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع الجانب الفنلندي عن بعد (من المصدر)
12 مايو 2022 03:44

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الفنلندية، برئاسة سارة فلكناز رئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس، مع لجنة الصداقة البرلمانية الفنلندية الإماراتية في البرلمان الفنلندني برئاسة حسين الطائي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين الصديقين.
حضر الاجتماع أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، كل من: ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية فنلندا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في القطاعات المختلفة، وتحظى بدعم من قبل قيادتي البلدين. كما أكد الجانبان على أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية، في تعزيز التعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

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