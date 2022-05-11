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الإمارات
الإمارات تشارك في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش
خليفة شاهين المرر يصافح وزير خارجية المغرب
12 مايو 2022 01:10

شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي والذي عُقد في مدينة مراكش، برئاسة مشتركة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية. 
وأكد معاليه، في كلمة خلال الاجتماع، على ضرورة تعزيز التعاون للتصدي لأعمال تنظيم داعش الإرهابية، ومنع التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه في سوريا والعراق. 
كما تطرق إلى الوضع في أفغانستان وضرورة تنسيق الجهود المشتركة الهادفة إلى تحقيق السلام والازدهار لشعب أفغانستان الصديق. 

  • صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع
    صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات للجهود التي يبذلها التحالف للتصدي لانتشار التنظيم في أفريقيا. 
كما شدد معاليه على التزام دولة الإمارات بدعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى هزيمة جميع أشكال الإرهاب والتطرف من خلال التركيز على تعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيراً إلى إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن التعاون والعمل المشترك هو السبيل الأنجع للتصدي والقضاء على الإرهاب والتطرف، بما يحقق رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.

المصدر: وام
التحالف الدولي ضد داعش
الإمارات
اجتماع وزاري
خليفة شاهين المرر
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