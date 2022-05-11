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لجنة «الوطني» تطلع على 25 شكوى
أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
12 مايو 2022 03:44

دبي (الاتحاد)  

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة، على 25 شكوى واردة للمجلس، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، وضرار حميد بالهول الفلاسي، وعلي جاسم، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحثت اللجنة 25 شكوى مقدمة إلى المجلس الوطني الاتحادي، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بها وردود الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما وجهت بمخاطبة بعض الجهات المعنية بالشكاوى لمزيد من الاستيضاح.
وتختص لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.

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