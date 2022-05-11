شراكة أكاديمية بين جامعة أبوظبي وكلية دبلن الإيرلندية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت جامعة أبوظبي شراكة أكاديمية مع «كلية دبلن الجامعية» تتيح للطلبة فرصة متميّزة للدراسة والتخرج في «كلية دبلن الجامعية» التي تعتبر من أهم وأرقى المؤسسات التعليمية في إيرلندا، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة للارتقاء بتجربة الطلبة.

جرى الإعلان عن هذه الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم من قبل البروفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي والبروفيسور دون بريدن، العميد المشارك في كلية إدارة الأعمال بكلية دبلن الجامعية، وبحضور أيدان كرونين سفير إيرلندا لدى دولة الإمارات. وتلا حفل التوقيع، قيام الجامعتين بتنظيم معرض تعليمي لطلبة جامعة أبوظبي والطلبة المحتملين من عدد من مدارس الإمارة، حيث جرى استعراض تفاصيل البرنامج والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالدراسة في دبلن.

وقال البروفيسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي: «نعتز بتطوير شراكاتنا المستدامة مع مؤسسات أكاديمية إيرلندية مرموقة على غرار كلية دبلن الجامعية. ويسعدنا أن نقدم لطلبتنا هذه التجربة الأكاديمية الفريدة التي تتيح لهم الانطلاق في مسيرتهم التعليمية هنا في جامعة أبوظبي لمدة عامين، ثم مواصلة دراستهم فيما بعد في كلية دبلن الجامعية التي تعد من بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم».

تشارك عالمي

قال البروفيسور دون بريدن، العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال في كلية دبلن الجامعية: «تسلط الشراكة الجديدة الضوء على جهود كل من جامعة أبوظبي وكلية دبلن الجامعية لتعزيز التعاون والتشارك العالمي، كجزء من برامج إدارة الأعمال المبتكرة التي تقدمها المؤسستان. ويؤكد هذا التعاون على مكانة كلية دبلن الجامعية كجامعة إيرلندية عالمية، متطلعين إلى استقبال طلبة كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي في كلية كوين للأعمال التابعة لكلية دبلن الجامعية في سبتمبر المقبل».