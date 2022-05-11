زكي نسيبة يكرم خريجي «القيادات التنفيذية»

العين (وام)

كرّم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أمس، الدكتور عبد الله الخطيب، مدير مكتب الشؤون القانونية والسياسات بالجامعة، وعفراء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الجامعة، لتخرجهم في برنامج القيادات التنفيذية، الدفعة السادسة ضمن برنامج قيادات حكومة الإمارات. وأكد الرئيس الأعلى للجامعة - خلال التكريم الذي عقد في مكتبه بالجامعة - على اعتزاز جامعة الإمارات بالكفاءات الوطنية من أبناء الوطن، والذين يمتلكون الطموح والحرص على مواصلة التعلّم والتطوّر.

وثمّن جهود الكوادر الأكاديمية الإدارية العاملة في جامعة الإمارات التي أثبتت وتُثبت على أرض الواقع أن جامعة الإمارات تمثل قاطرة التنمية البشرية في الدولة، ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري في المنطقة، مُشيداً بتطلعاتهم الريادية الهادفة إلى المُساهمة في مسيرة التنمية وخدمة الوطن وتحقيق رؤية ورسالة قيادتنا الرشيدة في الاعتماد على الطاقات والمواهب الشابّة لاستشراف المستقبل ومواصلة الإنجازات وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.