«استشاري الشارقة» يطلع على الخطط الأمنية الشاملة

الشارقة (وام)

اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات والأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري بالشارقة على الخطط الأمنية الشاملة واستجابتها لكافة الأحداث وتلبيتها لاحتياجات مدن إمارة الشارقة ومناطقها والخدمات الشرطية المقدمة، وتعزيز زمن الاستجابة للبلاغات.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة لمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، في إطار تحضيرها للجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة القيادة.

وأشاد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، باهتمام المجلس الدائم ومع كل فصل تشريعي بأعمال القيادة العامة لشرطة الشارقة والعمل على دعمها، لاسيما بعد إقرار القوانين الثلاثة في الدورة الماضية الخاصة بالشرطة.. لافتاً إلى أن القيادة العامة يسعدها التواجد تحت قبة المجلس لتبادل الآراء مع المجلس الاستشاري والاطلاع على آراء المجتمع في كل ما يخص العمل الشرطي في إمارة الشارقة. من جهته، أكد عبيد عوض الطنيجي أهمية أعمال القيادة العامة لشرطة الشارقة وحرص المجلس الاستشاري على الاطلاع على أدوارها والعمل على دعمها كونها تعنى بكافة الخطط الأمنية. واستعرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال اللقاء كافة الجهود التي بذلتها في مختلف المجالات ومؤشرات أعمالها وما نالته من تميز خلال العامين الماضيين، وفرص التحسين في مختلف خدماتها، بجانب أداء فرق العمل المختلفة والتي ساعدت على نجاح الخطة المرسومة لبسط الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة في إمارة الشارقة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. كما تطرق اللقاء لعدد من المحاور والمقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة، والتي عبرت عن رأي المجتمع في عدد من القضايا والخدمات التي تقدمها القيادة والتوسع في إنشاء الفروع. وقدم القائد العام وكبار الضباط شرحاً وافياً عن دور القيادة العامة في تعزيز مسيرة التنمية وسرعة استجابتها لكافة الأحداث ودورها في نشر الأمن والأمان، وجهودها في جعل الطرق أكثر أماناً، وما تتولاه من أدوار لضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث.