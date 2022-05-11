فعاليات توعوية لمستخدمي «السكوتر» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات وأنشطة الحملة الفصلية الثانية لعام 2022 تحت شعار (السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية - السكوتر الكهربائي)، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك ضمن إطار الحملات الفصلية الرئيسية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي، والتنسيق المروري والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع، والتي تأتي تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية شرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً. تهدف الحملة إلى تعزيز مفاهيم السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية وخاصة السكوتر الكهربائي، وتدعو إلى منع استخدامها في الطرقات الرئيسية وبين المركبات بصورة عشوائية بسبب خطورتها على مستخدميها ومستخدمي الطريق.

كما تدعو الحملة إلى نشر الوعي والثقافة المرورية للاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية، وخاصة بين فئات الأطفال والشباب والفئات غير المؤهلة لاستخدام مثل هذه الدراجات للحد من الحوادث والإصابات والوفيات.

ومن جهته، أشار العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن مستخدمي الدراجات الكهربائية أكثر عرضة لمخاطر الحوادث والإصابات، وذلك لافتقارها لاشتراطات السلامة وصعوبة السيطرة عليها في حال التعرض للحوادث المفاجئة، كما أوضح أن الهدف الرئيسي لهده الحملة هو إبراز الآثار السلبية لاستخدام هذه الدراجات بصورة تشكل خطرا كبيرا على مستخدميها وغيرهم من مستخدمي الطريق.

التزام

ودعا العقيد صالح الظنحاني مستخدمي الدراجات الكهربائية، إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية والالتزام باستخدام المسارات المخصصة إن وجدت، والتقيد بتعليمات الأمن والسلامة كارتداء الخوذة والسترات العاكسة للضوء ليلاً، وعدم استخدامها بصورة خطرة على الطرق الرئيسية أو بين المركبات والحرص على ترك مسافة كافية.