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شرطة دبي تشارك في أسبوع المرور العربي 2022
شرطة دبي تشارك في أسبوع المرور العربي 2022
12 مايو 2022 03:44

دبي (الاتحاد) 

شاركت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في الاحتفال بأسبوع المرور العربي 2022، الذي تحتفل به الدول العربية الشقيقة هذا العام تحت شعار «مرور آمن ومتطور»، خلال الفترة من 4 ولغاية 10 مايو الجاري.
وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مناسبة أسبوع المرور العربي تأتي تأكيداً على أهمية التزام السائقين ومستخدمي الطريق بقواعد المرور والسلامة المرورية، وضرورة إيجاد الحلول الفعّالة للتحديات التي تواجه تحقيق السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث المرورية.
وأوضح العميد سيف المزروعي، أن حوادث المرور وما ينجم عنها من آثار سلبية على المجتمع، تشكل خطراً حقيقياً تستوجب وقفة جادة، لإيجاد الحلول الجذرية والناجحة للحد من هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها العديد من الأبرياء، مؤكداً الحاجة إلى جهود مشتركة وقدرات متواصلة للحد من وقوع الحوادث المرورية، والاهتمام بتوعية شرائح المجتمع المختلفة بقواعد وآداب المرور الصحيحة.
وأضاف: أن مشاركة الإدارة العامة للمرور تضمنت إلقاء محاضرات، وتوزيع بروشورات وملصقات توعوية عن اللوائح والأنظمة المرورية على مستخدمي الطريق، إضافة إلى النزول الميداني لعدد من التقاطعات واستراحات الشاحنات، والشواطئ، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية، لاستهداف أكبر عدد من فئات مستخدمي الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية لديهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من 12 ألفاً و560 شخصاً.

دبي
أكاديمية شرطة دبي
أسبوع المرور العربي
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