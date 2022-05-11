الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تنفيذ طريق رابط بين شارعي المستقبل ومردف في مدينة خليفة
تنفيذ طريق رابط بين شارعي المستقبل ومردف في مدينة خليفة
12 مايو 2022 03:44

أبوظبي (الاتحاد)

 أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إنشاء طريق رابط (لحوض جنوب غرب 17) في مدينة خليفة، بين شارع المستقبل وشارع مردف، وذلك ضمن إطار سعي البلدية لتطوير وتحسين ورفع كفاءة مكونات البنية التحتية والطرق، وبما يحقق الانسيابية المرورية الآمنة، وبالشكل الذي يجسد هدف البلدية في إسعاد المجتمع، ودعم النمو والنهضة المستمرة في أبوظبي وضواحيها، كما يندرج المشروع ضمن هدف تحسين المظهر العام بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي في مدينة خليفة، وتعزيز معايير جودة الحياة.
اشتمل المشروع على تنفيذ أعمال طريق إسفلتي مزدوج، بطول تقريبي بلغ 610 أمتار بهدف ربط الطريق القائم بالحوض جنوب غرب 17 بالطريق الرئيسي، مع إنشاء دوار عند التقاطع مع مشروع (وطني) شاملاً أعمال إنارة الطرق، وعلامات الطريق، وتركيب اللوحات التحذيرية والتنظيمية.
وحرصت البلدية أثناء تنفيذ المشروع على حماية الخدمات القائمة حسب متطلبات وتوجيهات الدوائر والهيئات ذات الصلة، ونظراً لوجود العديد من الخدمات القائمة (خطوط هاتف، كوابل كهربائية، شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة مياه الشرب) واستناداً لمتطلبات موفري الخدمات تم تركيب طبقات الرصف من البلاط المتشابك في تلك المناطق لتتناسب مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في رصف الطرق.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
البنية التحتية
مدينة خليفة
آخر الأخبار
عبدالله بن طوق (وسط) وأحمد بالهول وأحمد البنا خلال الجلسة
الاقتصادي
الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين
اليوم 16:57
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
الرياضي
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
اليوم 16:53
جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»
الرياضي
جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»
اليوم 16:50
أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة
الرياضي
أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة
اليوم 16:48
«معسكر تحفيزي» لسلة أصحاب الهمم قبل آسيوية تايلاند
الرياضي
«معسكر تحفيزي» لسلة أصحاب الهمم قبل آسيوية تايلاند
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©