تنفيذ طريق رابط بين شارعي المستقبل ومردف في مدينة خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إنشاء طريق رابط (لحوض جنوب غرب 17) في مدينة خليفة، بين شارع المستقبل وشارع مردف، وذلك ضمن إطار سعي البلدية لتطوير وتحسين ورفع كفاءة مكونات البنية التحتية والطرق، وبما يحقق الانسيابية المرورية الآمنة، وبالشكل الذي يجسد هدف البلدية في إسعاد المجتمع، ودعم النمو والنهضة المستمرة في أبوظبي وضواحيها، كما يندرج المشروع ضمن هدف تحسين المظهر العام بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي في مدينة خليفة، وتعزيز معايير جودة الحياة.

اشتمل المشروع على تنفيذ أعمال طريق إسفلتي مزدوج، بطول تقريبي بلغ 610 أمتار بهدف ربط الطريق القائم بالحوض جنوب غرب 17 بالطريق الرئيسي، مع إنشاء دوار عند التقاطع مع مشروع (وطني) شاملاً أعمال إنارة الطرق، وعلامات الطريق، وتركيب اللوحات التحذيرية والتنظيمية.

وحرصت البلدية أثناء تنفيذ المشروع على حماية الخدمات القائمة حسب متطلبات وتوجيهات الدوائر والهيئات ذات الصلة، ونظراً لوجود العديد من الخدمات القائمة (خطوط هاتف، كوابل كهربائية، شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة مياه الشرب) واستناداً لمتطلبات موفري الخدمات تم تركيب طبقات الرصف من البلاط المتشابك في تلك المناطق لتتناسب مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في رصف الطرق.