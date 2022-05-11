تخريج الدفعة الأولى من «دبلوم الأمن البحري» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج المهني «دبلوم الأمن البحري» في نادي ضباط الشرطة، والذي استمر لمدة 14 أسبوعاً لعشرين منتسباً من شرطة دبي.

وقال الدكتور محمد أحمد بن فهد: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي وموانئها المجهزة تقنياً، إضافة إلى بنيتها التحتية البحرية المتطورة، لذا فإن حماية مصالح هذا القطاع الحيوي في الدولة تشكل ضرورة قصوى بالنسبة لنا، وقد حرصنا على التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب كوادرنا وتأهيلهم للعمليات المتعلقة بالأمن البحري، لما تتميز به الأكاديمية من كوادر متخصصة مؤهلة تأهيلاً عالياً، إضافة إلى توفيرها برامج تدريبية تواكب أحدث التطورات وتدعم مثل هذه البرامج جهودنا في الحفاظ على أمن وسلامة القطاع البحري».

من جهته، قال الدكتور إسماعيل فرج:«نسعى دائماً في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى توفير برامج التعليم والتدريب البحري وفق أعلى المعايير العالمية، لتأهيل المختصين الذين سيسهمون في تطوير القطاع البحري، ويمثل هذا النهج الحافز الذي يدفعنا لأن نطور من أنفسنا باستمرار ونواصل تطوير دورات تدريبية تواكب متطلبات القطاع البحري ودولة الإمارات بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج التدريبي المتقدم الذي استمر 14 أسبوعاً وحصل بعد إتمامه 20 منتسباً من أفراد شرطة دبي على الدبلوم المهني في الأمن البحري، ضمن جهودنا لخدمة دولة الإمارات، عبر تقديم نموذج تعليمي وتدريبي متطور».