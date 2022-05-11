«دار زايد للثقافة الإسلامية» تنقل جميع خدماتها الرقمية إلى منظومة «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهت دار زايد للثقافة الإسلامية من نقل جميع خدماتها الرقمية إلى منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، والتي تهدف إلى تمكين مجتمع إمارة أبوظبي من الوصول إلى وإنجاز مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية الرقمية وإنجازها عبر نقطة اتصال واحدة بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية، والتي تقوم على تطوير وتحسين الخدمات الحكومية وتقديمها بطرق وآليات مبتكرة لتسهيل الحياة اليومية لمجتمع إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجاتهم.

وتتوفر حالياً ست خدمات رقمية رئيسية لدار زايد للثقافة الإسلامية على منصة «تم»، حيث ستتيح للمتعاملين إمكانية التقدم بطلب جلسة للتعريف بالإسلام وطلب إصدارات الثقافة الإسلامية وطلب استشارة اجتماعية والتسجيل في دورات القرآن الكريم بالإضافة إلى التسجيل في دورات الثقافة الإسلامية والتسجيل في دورات اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأوضحت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، أن الدار إلى المشاركة الفعَّالة في مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي من خلال تقديم الخدمات عبر منصة رقمية واحدة تعمل على توفير الوقت والجهد على المتعاملين، مما يساهم في تعزيز رفاهية المجتمع. وانطلاقاً من ذلك، يسرنا أن نكون جزءاً من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» من خلال إتاحة خدماتها الرقمية عبر المنظومة.

وأضافت: أن لدى الدار ست خدمات رئيسية على منصة «تم» وستعمل باستمرار على دفع التحول الرقمي لخدماتها للارتقاء بتجربة المتعاملين، وبالتالي تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وسرعة فائقة تتوافق مع التوجهات الحكومية القائمة على توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتوفير تجارب خدمية سلسة للمتعاملين مما يسهم في تعزيز جودة الحياة ومستوى المعيشة في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بإتمام نقل جميع خدمات دار زايد للثقافة الإسلامية على منظومة «تم»، والذي يُعبّر عن أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

وأشار الدكتور العسكر إلى أن هذه الخطوة تعزز من الجهود الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي من الاعتماد على منظومة «تم» المتكاملة والمزودة بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، والتي توفر الخدمات الرقمية للمتعاملين بكل سهولة وسلاسة وبما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي، بالإضافة إلى أنها توفر للمتعاملين ولكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، تجربة خدمات رقمية سلسة وسهلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.