رئيس الدولة يمنح عيسى السويدي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سعادة عيسى محمد غانم السويدي الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار «وسام الاستقلال» من الطبقة الأولى، وذلك بتوصية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديراً لجهوده وإسهاماته في خدمة الوطن خلال توليه مسؤولياته ومهامه المختلفة. وسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سعادته الوسام خلال مراسم أقيمت اليوم في قصر الوطن.

وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد خلال الفعالية على الجهود الكبيرة التي بذلها عيسى السويدي في العديد من محطات الأعمال والمسؤوليات التي تقلدها خلال مسيرته المهنية، والتي تميزت بالعطاء المتواصل والإخلاص والمثابرة على مدى أكثر من أربعين عاماً.

وقال سموه: نحن نفخر بالشخصيات الوطنية الطموحة التي تسهم في تحقيق الإنجازات المتميزة وتترك بصمات بارزة في خدمة مجتمعنا ووطننا الغالي ومسيرته التنموية ونهضته وتقدمه..مشيراً سموه إلى أن رحلة العطاء لا تتوقف لدى أبناء الإمارات، إنما تتواصل بهمة أكبر وطموح لا حدود له. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن منهج دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة راسخ وأصيل في تكريم أبنائها المخلصين وتقدير عطائهم وأعمالهم الجليلة في مختلف الميادين والمجالات.

من جانبه، أعرب عيسى محمد غانم السويدي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لهذا التقدير والتكريم..مشيراً إلى أنها لفتة كريمة من قيادتنا والتي تعد تتويجاً للعطاء والجهود التي تبذل من أجل مسيرة الوطن وتقدمه.

كما أعرب عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتوجيهات سموه وجهوده الحثيثة ومتابعته المباشرة في سبيل توفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز ومواصلة تحقيق الإنجازات النوعية.

ويشغل عيسى غانم السويدي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، وهو عضو مجلس الإدارة في جهاز الإمارات للاستثمار، وتولّى سابقاً العديد من المناصب البارزة مثل رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، ونائب رئيس مجلس إدارة «شركة اتصالات المغرب»، كما شغل عضوية مجالس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك»، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، والمؤسسة العربية المصرفية. ويحمل سعادة عيسى غانم السويدي شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من «جامعة نورث إيسترن» في بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية.