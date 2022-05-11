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«الطوارئ والأزمات»: استقرار انخفاض إصابات كورونا وعدم تسجيل وفيات لفترة ملحوظة
طاهر البريك العامري
11 مايو 2022 17:55

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأربعاء، استقرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد واستمرار وتيرة عدم تسجيل أي وفيات لفترة ملحوظة.
وأكد الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «حرصت الدولة، وبجميع قطاعاتها، على المحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحد من انتشار جائحة كوفيد-19، حيث نشهد ولله الحمد الاستقرار في انخفاض أعداد الإصابات واستمرار وتيرة عدم تسجيل أي وفيات لفترة ملحوظة».
وأهاب، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، «بأفراد المجتمع بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة داخل الدولة ضد فيروس كورونا المستجد».
ودعا إلى «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من قبل الجهات المختصة والتقيد بها وذلك في ظل تنامي الجائحة في بلدان عدة».
وقال «نرجو من المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر التأكد من شروط وإجراءات الدول الراغبين بزيارتها والتقيد بها لتجنب أي عقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتكم».
وأكد الدكتور العامري «أثبتت دولة الإمارات نجاحها في إدارة الأزمة من خلال خطوات استباقية وخطط مدروسة بهدف الاحتواء والتقليل من التداعيات والحفاظ على المكتسبات، ويأتي هذا النجاح نتاج التناغم الوطني بين جميع القطاعات على مستوى الدولة».
وأضاف أن «استمرار نجاح دولة الإمارات في التصدي للجائحة كان معتمداً على الدور المجتمعي بنسبة كبيرة، فقد كان المجتمع عاملاً بارزاً في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة أهم القرارات والتوصيات من قبل الجهات الرسمية والبعد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإحاطة الإعلامية
فيروس كورونا
طاهر البريك العامري
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