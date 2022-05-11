الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:33 والمد الثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:17 الجزر الثاني عند 05:22.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:02 والمد الثاني عند الساعة 07:50 والجزر الأول عند الساعة 12:36 والجزر الثاني عند الساعة 01:37.