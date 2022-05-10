اليوم.. ختام مبادرة «مليون مبرمج عربي»

دبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنظم مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لمبادرة «مليون مبرمج عربي» في «متحف المستقبل»، لتكريم أفضل المواهب العربية المتميزة في مجال البرمجة، وتسليط الضوء على أفضل المشاريع البرمجية التي طورها خريجو المبادرة لخدمة مجتمعاتهم وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

ويشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بتحدي مبادرة «مليون مبرمج عربي» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 1.350.000 دولار أميركي، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة تبلغ قيمتها مليون دولار؛ تقديراً لنجاحه في توظيف الخبرات البرمجية التي اكتسبها خلال مشاركته في المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، وتنظم تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «مليون مبرمج عربي» تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأهمية توفير النجاح للشباب العربي للمساهمة في مسيرة التقدم التكنولوجي والحضاري، ووضع بصمة عربية في مستقبل البشرية.

محمد القرقاوي

وقال إن مبادرة «مليون مبرمج عربي» هدفت بشكل رئيسي إلى تمكين الشباب العربي بأدوات المستقبل، وتوفير الفرصة لهم لاكتساب خبرات ومهارات جديدة تساعدهم على تحويل أحلامهم إلى مشاريع ناجحة تعود بالنفع على مجتمعاتهم وتحدث أثراً إيجابياً في حياتهم.

وأضاف معالي محمد القرقاوي: «شكلت مبادرة مليون مبرمج عربي بارقة أمل للشباب العربي في مختلف أنحاء العالم، وأكدت أن إيمان الشباب بقدرتهم على صناعة مستقبل لا يعترف بالمكان ولا العمر ولا الصعوبات... بل يتطلب الإصرار على اكتساب الخبرات والمهارات التي سيكون المستقبل بحاجة لها»، لافتاً إلى أن المبادرة ساهمت بتحقيق الكثير من قصص النجاح في مجال البرمجة، وإحداث تأثير إيجابي في الحضارة البشرية، ونشر الأمل في المنطقة العربية.

وأكد معاليه أهمية دور المبادرة في تشجيع المبرمجين العرب على الابتكار والإبداع والبدء بتطوير مشاريع برمجية قائمة على تلبية احتياجات مجتمعاتهم واستشراف متطلبات وتغيرات المستقبل مشيراً إلى نجاح المبادرة بتطوير تجربة عالمية رائدة لتعليم مهارات البرمجة بأسلوب فعال، وتم تبنيها في المملكة الأردنية الهاشمية وأوزبكستان.

وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى لتحدي مبادرة «مليون مبرمج عربي»، سينال أصحاب المشاريع الخمسة الأفضل في التحدي جوائز بقيمة 50 ألف دولار لكل منهم، كما سيتم تكريم 4 من أفضل المدربين المشاركين في المبادرة بجوائزها قدرها 25 ألف دولار لكل مدرب. وتم اختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم العديد من الخبراء في مجالات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المستقبل.